Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: B39, Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Aggressiver Peugeot-Fahrer rastet aus - Zeugen gesucht

B39, Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend kurz vor 22 Uhr fuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Sprinter auf der B39 von Reilingen kommend in Richtung Hockenheim. Nachdem der Mann einen zunächst auffällig langsam fahrenden roten Peugeot überholen wollte, beschleunigte dieser plötzlich stark und ließ den Überholvorgang nicht zu. Der Sprinter Fahrer verließ schließlich die B39 bei Hockenheim in Richtung Talhaus. Der Peugeot-Fahrer erkannte dies und verließ die B39 ebenfalls an gleicher Stelle. Kurz darauf bremste der Peugeot sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab, sodass der 57-jährige Sprinter-Fahrer zu einer Vollbremsung gezwungen wurde. Im weiteren Verlauf stieg der Peugeot-Fahrer aus und lief auf das Fahrzeug des 57-Jährigen zu. Plötzlich und ohne Vorwarnung schlug der Verdächtige mit der Faust die Scheibe des Sprinters ein. Im Anschluss stieg der Täter wieder in seinen Peugeot und fuhr davon. Der Mann wird als ca. 1,80m groß und schlank beschrieben. Außerdem trug er eine "Beanie"-Mütze. Der 57-Jährige erlitt durch die gesplitterte Scheibe leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung und Körperverletzung. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter Tel.: 06205/2860-0 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell