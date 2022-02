Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wohnungseinbruch

Zeugen gesucht

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag zwischen 15:30 - 21:15 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Körner-Straße in Eppelheim eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zur Wohnung und konnten im Anschluss unbemerkt flüchten. Die weiteren Ermittlungen werden durch Kriminalpolizei übernommen. Personen die den Vorfall beobachtet haben oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der 0621-174 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell