Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Verkehrsunfallflucht

geparkten Pkw stark beschädigt

Zeugen gesucht

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Am 26.02.2022 zwischen ca. 11.30 - 13.00 Uhr wurde in der Wilckensstraße Höhe Hausnummer 34 ein geparkten grauer VW Golf durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der VW war ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt. Der unbekannte Unfallverursacher streifte den geparkten Pkw und beschädigte diesen stark. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 EUR. Zeugen die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der 06221-45690 in Verbindung zu setzen.

