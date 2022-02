Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Sachbeschädigung, Heckscheibe an PKW eingeschlagen

Heidelberg-Altstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein PKW der Marke BMW im Bereich des Heumarktes beschädigt. Der Besitzer hatte seinen Wagen am Freitag gegen 22 Uhr abgestellt. Ein Zeuge bemerkte dann am Morgen gegen 09 Uhr, dass jemand die Heckscheibe des Wagens eingeschlagen hatte. Aufgrund der Nähe zur unteren Straße in Heidelberg erhofft sich die Polizei Hinweise auf den oder die Täter. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können werden daher gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/99-1700 zu melden.

