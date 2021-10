Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Erneuter Einbruch in Bäckereigeschäft

Gronau (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es gegen 02.00 Uhr im Dinkelcenter zu einem erneuten Einbruch in ein Bäckereigeschäft. Der Einbrecher entwendete Bargeld und mehrere Flaschen Coca-Cola. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

