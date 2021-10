Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht auf der Hagenstiege

Borken (ots)

In der Nacht zum Samstag beobachtete ein Zeuge gegen 02.00 Uhr drei junge Personen ("Jugendliche"), die dabei waren, einen Pkw aus einer Böschung zu ziehen. Als die Beamten eintrafen, konnten sie weder die Personen noch einen Pkw in der Böschung antreffen. Im Bereich der Böschung war augenscheinlich durch einen Pkw erheblicher Flurschaden verursacht - zudem waren drei Bäume beschädigt worden. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000.

