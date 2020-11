Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Wollten zwei 12- und 13-Jährige nur mal Lokführer spielen?

Sohland / SpreeSohland / Spree (ots)

Diese Fragte stellte sich wahrscheinlich ein Augenzeuge als er am 22. November gegen 12:50 Uhr zwei Kinder beobachtet hat, die nahe des Bahnhaltepunktes Sohland / Spree in den Führerstand einer abgestellten Diesellok eingedrungen sind. Sofort alarmierte er die Polizei.

Die eintreffenden Bundespolizisten trafen die beiden Kids noch in der Bahnhofstraße an und stellten sie zur Rede. Die Lok soll nicht abgeschlossen gewesen sein und die Schlüssel im Führerstand gelegen haben. Ob dies den Tatsachen entspricht und was die Jungs auf dem Zug zu suchen hatten, konnte nicht gänzlich geklärt werden. Zumindest befanden sich die Schlüssel jetzt in einem Stoffbeutel der Beiden. Die Beamten stellten diese sicher, übergaben die Jungs ihren Eltern und verschlossen den Führerstand der Diesellok.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell