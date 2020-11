Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ukrainische Schwarzarbeiterinnen aufgegriffen

Bautzen, UhystBautzen, Uhyst (ots)

Drei ukrainische Schwarzarbeiterinnen wurden am vergangenen Wochenende durch die Bundespolizei auf der Autobahn 4 in Gewahrsam genommen.

Am 20. November war es eine 49-jährige Frau, die um 22:00 Uhr bei Uhyst kontrolliert wurde. Sie war als Mitfahrerin in einem polnischen Transporter aus Polen kommend eingereist und nun unterwegs in Richtung Landesinnere. Sie gab an, dass sie einer Pflegetätigkeit nachgehen würde. Ein Arbeitsvisum konnte sie jedoch nicht vorlegen und war somit unerlaubt eingereist.

Am 21. November waren es zwei Frauen im Alter von 48 und 62 Jahren. Sie wurden als Mitfahrer eines polnischen Transporters auf Höhe Bautzen kontrolliert. Eine der beiden Frauen war auf dem Weg zu einem Job im Pflegebereich in Südhessen und verfügte ebenfalls nicht über ein dafür notwendiges Visum. Bei der zweiten Frau bestanden Zweifel an ihrem touristischen Reisegrund. Auch hier stehen zwei unerlaubte Einreisen im Raum.

Die Bundespolizei nahm die drei Frauen in Gewahrsam und leitete Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz sowie der Aufnahme einer unerlaubten Beschäftigung ein. Sie wurden inzwischen nach Polen zurückgeschoben.

