Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Geschädigter gesucht

Borken (ots)

Am Samstagmorgen stieß eine 50-jährige Autofahrerin gegen 08.10 Uhr auf der Bocholter Straße in Höhe Am Kalkofen mit dem rechten Außenspiegel gegen einen geparkten Pkw. Sie hielt nicht an, fuhr zur Arbeit und informierte gegen 10.00 Uhr die Polizei. An der mutmaßlichen Unfallstelle konnte kein beschädigtes Fahrzeug entdeckt werden. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000 zu wenden.

