Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Waldhof: Pkw-Seitenscheibe eingeschlagen und Rucksack entwendet - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag, in der Zeit von 15.30 bis 17.20 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines im Fuchsienweg geparkten Opel Astra ein. Anschließend entwendete der Unbekannte aus dem Inneren einen Rucksack samt Inhalt im Wert von ca. 190,- Euro. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 200,- Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sandhofen unter Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell