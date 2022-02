Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: 37-jährige Pkw-Führerin nahm mit über 2 Promille am Straßenverkehr teil

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend gegen 21 Uhr fiel eine 37-jährige Frau durch ihre unsichere Fahrweise zwei Zeugen auf, woraufhin diese die Polizei verständigten. Die Dame fuhr mit ihrem Pkw auf der L 723 in Höhe von Walldorf. Durch das Polizeirevier Wiesloch konnte die Dame an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Sie stand deutlich erkennbar unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 2 Promille. Die Dame musste die Beamten zur Durchführung einer Blutentnahme auf das Polizeirevier begleiten. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gefertigt.

