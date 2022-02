Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Radschrauben gelöst

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht vom 12.02.2022 auf den 13.02.2022 wurden an einem grauen Mercedes Benz, welcher in der Ritterstraße abgestellt war, die Radschrauben der beiden Vorderräder demontiert. Die Fahrzeughalterin bemerkte das Fehlen kurz nach ihrem Fahrtantritt und konnte hierdurch einen möglichen Verkehrsunfall vermeiden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei rät den Bürgern im Bereich der Ritterstraße und angrenzenden Straßen dazu, die Radschrauben/Radmuttern der eigenen Fahrzeuge zu überprüfen.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.

