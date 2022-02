Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Konz (ots)

Am 14.02.2022, in der Zeit zwischen 11:10 Uhr und 11:30 Uhr, wurde ein Pkw auf dem Parkplatz des LIDL Marktes in Konz beschädigt. Der Unfallverursacher hat vermutlich beim Beladen seines Fahrzeugs die hintere Scheibe auf der Fahrerseite des Geschädigten eingeschlagen. Zeugen, die Hinweise auf einen Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Konz (06501/9268-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell