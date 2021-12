Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nachtrag zu: Besigheim: Unfall auf der K 1619

Ludwigsburg (ots)

Der 19 Jahre alte Honda-Fahrer, der vergangenen Dienstag gegen 18.40 Uhr auf der Kreisstraße 1619 zwischen Kleiningersheim und Besigheim in einen Unfall verwickelt war (wir berichteten am 22.12.2021), erlag am vergangenen Freitag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

