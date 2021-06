Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Frau leistet Widerstand +++ Pkw-Fahrer flüchtet rücksichtslos +++ 16-Jährige von Gruppe verletzt +++ mehrere Pkw in Kostheim beschädigt, Täterfestnahme +++ Unfälle auf BAB 3 und 66

Wiesbaden (ots)

1. Alkoholisiert Widerstand geleistet,

Wiesbaden, Erbenheim, Emil-Krag-Straße, Samstag, 05.06.2021, 23:55 Uhr

(he)Am späten Samstagabend kam es in der Emil-Krag-Straße in Erbenheim zu einem Polizeieinsatz, in dessen Verlauf eine alkoholisierte 39-jährige Frau Widerstand leistete, versuchte einen Polizeibeamten zu verletzten und diesen massiv beleidigte und bedrohte. Gegen Mitternacht wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus gerufen, da sich ein Wohnungsinhaber von mehreren Personen bedroht fühlte, da diese seinen Angaben zufolge gewaltsam versuchten in das Wohngebäude einzudringen. Hierbei wurde eine Glasscheibe der Hauseingangstür beschädigt. Die ersteintreffende Streife wurde durch laute Schreie auf die 39-Jährige und deren Partner aufmerksam. Bei einer Nachschau wollte sich das Paar gerade von der Örtlichkeit entfernen, weiterhin trug der Mann ein Schlagwerkzeug bei sich. Um den gemeldeten Sachverhalt aufzuklären wurden die Personen aufgefordert stehenzubleiben und das Schlagwerkzeug abzulegen. Der Mann kam den Anweisungen der Polizei nach, die 39-Jährige lief jedoch direkt auf die Streife zu, schrie diese an und griff auch nach einem Beamten. Daraufhin wurde die Frau zu Boden gebracht und festgenommen. Währenddessen bedrohte und beleidigte sie einen Beamten pausenlos. Auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte die Festgenommene sich ständig loszureißen, sodass sie nochmals kurzzeitig bis zum Heranführen eines Streifenwagens fixiert werden musste. Während der Unterbringung im Streifenwagen leistete sie weiterhin Widerstand und versuchte einen Beamten durch einen Kopfstoß zu verletzten. Dieser Angriff konnte abgewehrt werden. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 2,0 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme und der Beendigung weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde die Wiesbadenerin zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

2. Größere Personenansammlung am Kurhaus - Teilnehmer flüchtet im Pkw, Wiesbaden, Kurhausplatz, Sonntag, 06.06.2021, 04:30 Uhr

(he)Gestern Morgen wurde der Polizei im Bereich des Hessischen Staatstheaters ein sich anbahnender Streit zwischen mehreren Personen gemeldet. Im Verlauf der Einsatzmaßnahmen flüchtete eine männliche Person mit einem Pkw und nahm dabei die Gefährdung einer eingesetzten Polizeibeamtin sowie vor Ort befindliche Personen in Kauf. Gegen 04:30 Uhr wurde eine Auseinandersetzung zwischen 50 Personen gemeldet und unmittelbar mehrere Streifen vor Ort entsandt. Die eingesetzten Streifen konnten keine Schlägerei feststellen; die anwesenden Personen verließen jedoch sofort nach Erblicken der Streifenwagen die Örtlichkeit in verschiedenste Richtungen. Zeugen gaben an, dass vor Ort zwei größere Gruppen aufeinandergetroffen seien und man sich angeschrien sowie verbal provoziert habe. Die Anfänge einer Rangelei, bzw. Schlägerei wurden ebenfalls beschrieben, verletzte Personen oder anderweitig Geschädigte wurden vor Ort jedoch nicht festgestellt. Eine Person, welche ersten Ermittlungen zufolge Alkohol konsumiert hatte und einen Pkw bestieg, sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Der Mann verriegelte jedoch seinen Pkw und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Paulinenstraße davon. Augenscheinlich wurde eine Polizeibeamtin, welche unmittelbar an dem Fahrzeug stand und weitere Menschen vor Ort während der rücksichtslosen Flucht nur durch Zufall nicht verletzt. Erste Erkenntnisse zu dem Fahrzeugbesitzer liegen vor und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Personen, welche bei der gemeldeten Auseinandersetzung verletzt oder durch den flüchtenden Pkw gefährdet wurden werden gebeten, sich bei dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

3. Mädchengruppe verletzt 16-Jährige,

Wiesbaden, Schulberg, Samstag, 05.06.2021, 20:10 Uhr

(he) Am Samstagabend wurde eine 16-Jährige von drei weiteren jugendlichen Mädchen im Bereich Schulberg körperlich angegangen und dabei verletzt. Den ersten Ermittlungen zufolge eskalierte ein Streitgespräch zwischen der verletzten 16-Jährigen und dem mutmaßlichen Täterinnentrio. Daraufhin schlugen und traten die drei Angreiferinnen auf die Geschädigte ein. Erst als zwei Zeuginnen, welche aus Richtung Coulinstraße über die dortigen Treppen in Richtung Schulberg liefen, auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden und einschritten, seien die Täterinnen in Richtung Michelsberg davongelaufen. Während den Ermittlungen vor Ort kehrten zwei 14 und 15 Jahre alte Mädchen in den Bereich des Tatortes zurück, bei denen es sich den ersten Ermittlungen zufolge um zwei der drei mutmaßlichen Täterinnen handeln könnte. Die zwei Jugendlichen wurden zunächst auf ein Polizeirevier gebracht und dort den Erziehungsberechtigten übergeben. Die Angegriffene wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen hat das Wiesbadener Haus des Jugendrechts übernommen.

4. Bürocontainer versucht aufzuhebeln,

Mainz-Kastel, Ludwig-Wolker-Straße, Samstag, 05.06.2021, 02:45 Uhr,

(he)In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter in der Ludwig-Wolker-Straße in Kastel auf einem Gewerbegrundstück die Tür eines Bürocontainers und verursachten einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Augenscheinlich gelangten die Täter jedoch nicht in das Innere der Container. Den ersten Ermittlungen zufolge gegen 02:45 Uhr machten sich mehrere Täter auf dem Gelände eines Baustoffhandels an den dortigen Containern zu schaffen. Als ein Eindringen jedoch nicht gelang, entfernten sich die Unbekannten wieder von dem Gelände. Genauere Erkenntnisse zu den Tätern liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, welche zur Tatzeit im Bereich der Ludwig-Wolker-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Mehrere Pkw in Kostheim beschädigt,

Mainz-Kostheim, Steinern Straße, Eichenstraße, Kiefernstraße, Uthmannstraße, u.a. Samstag, 05.06.2021, 15:30 Uhr - Sonntag, 06.06.2021, 23:45 Uhr

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurden in Kostheim in bis dato 13 bekanntgewordenen Fällen geparkte Pkw mutwillig beschädigt und dadurch ein Sachschaden von über 10.000 Euro verursacht. Am Samstag, gegen 15:30 Uhr meldeten Zeugen, dass sie gerade einen Mann beobachtet hätten, welcher augenscheinlich mehrere Pkw mit einem spitzen Gegenstand beschädigt habe. Eine Streife konnte aufgrund der sehr guten Zeugenaussagen im Bereich Steinern Straße, Glacisweg einen 31-jährigen Kostheimer festnehmen, welcher dringend verdächtig ist die Sachbeschädigungen an sieben Pkw begangen zu haben. Gestern Mittag wurde dann abermals ein Mann gemeldet, welcher im Bereich Eichenstraße, Kiefernstraße geparkte Pkw zerkratzen würde. Die Mitteiler verfolgten denn Täter noch kurz, verloren diesen aber im weiteren Verlauf aus den Augen. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos. Gestern Abend, gegen 23:45 Uhr, wurden dann verdächtige Geräusche im Bereich Uthmannstraße gemeldet. Weiterhin sei ein mutmaßlicher Täter über ein angrenzendes Parkdeck in Richtung Römerfeld geflüchtet. Vor Ort wurden drei Pkw festgestellt, an denen augenscheinlich jeweils ein Außenspiegel abgeschlagen worden war. Ob der am Samstag festgenommene Mann auch für die am Sonntag gemeldeten Taten verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese hat das 2. Polizeirevier aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

1. Ohne Führerschein gefahren und Unfall verursacht, BAB3, zwischen Idstein und Niedernhausen, Freitag, 04.06.2021, 23:50 Uhr (wie)In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der BAB3 zu einem Allein-Unfall, wobei der Fahrer ohne Führerschein unterwegs war. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn kam ein 63-Jähriger mit einem BMW ins Schleudern und dann links von der Fahrbahn ab. Durch den Aufprall am Bordstein wurde der BMW derart beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Bei der Überprüfung des Fahrers stellte sich heraus, dass der 63-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Somit wurde von den Beamten die Weiterfahrt, auch nach einer Reifenreparatur, untersagt und eine Anzeige gefertigt.

2. Unfall durch Ladungsverlust, Verursacher hielt nicht an, BAB66, Höhe Wiesbadener Kreuz, Freitag, 04.06.2021, 18:17 Uhr

(wie)Bei einem Ladungsverlust auf der A66 wurde ein PKW beschädigt, der Verursacher floh von der Unfallstelle. Am Freitagabend fuhr eine 45-Jährige mit ihrem Hyundai auf der A66 von Frankfurt nach Wiesbaden. Auf Höhe des Wiesbadener Kreuzes fuhr ein SUV mit Anhänger vor der Dame, als sich plötzlich eine Fensterscheibe von der Ladefläche löste, auf der Fahrbahn zersprang und den PKW der 45-Jährigen erheblich beschädigte. Der SUV mit Anhänger fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Hyundai entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611/345-4140 mit der Autobahnpolizei in Wiesbaden in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell