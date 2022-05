Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mutmaßlicher Einbrecher gefasst

Kehl (ots)

Ein Jugendlicher steht im Verdacht, in der Nacht auf Freitag versucht zu haben, in ein Anwesen in der Brunhildstraße einzubrechen. Er wurde hierbei gegen 0:30 Uhr von einer Zeugin beobachtet und angesprochen. Unter Zurücklassung eines Sachschadens von mehreren Hundert Euro ergriff der 17-Jährige daraufhin die Flucht, konnte aber knapp 30 Minuten später von alarmierten Kräften des Polizeireviers Kehl im Bereich einer Schule in der Großherzog-Friedrich-Straße gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten für Einbrüche geeignetes Werkzeug sowie eine Kleinmenge Marihuana. Neben den Ermittlungen wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls muss sich der in Frankreich wohnhafte 17-Jährige überdies wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen illegalem Aufenthalt nach unerlaubter Einreise in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verantworten. Der Verdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Verantwortlichen einer Jugendhilfeeinrichtung übergeben.

