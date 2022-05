Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gefährliche Körperverletzung

Offenburg (ots)

Bei einem Eiscafé auf dem Lindenplatz kam es am Donnerstagabend zwischen mehreren Personen zu einer handfesten Auseinandersetzung sowie zu Beleidigungen und Bedrohungen. Um ungefähr 22 Uhr verletzte eine 23-Jährige eine 18-Jährige, indem sie ihr an den Haaren zog und versuchte ins Gesicht zu schlagen. Vergebens bemühte sich ein Mitarbeiter des Eiscafés einzuschreiten, was jedoch durch einen beistehenden erwachsenen Mann unterbunden wurde, der die Streiterei der beiden befeuerte. Die Bemühungen einer weiteren Erwachsenen zur Streitschlichtung endeten darin, dass sie selbst leicht an der Wange touchiert wurde.

