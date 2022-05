Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Erneut zahlreiche Beanstandungen bei Wohnmobilen

Haslach (ots)

Bei einer wiederholten Kontrolle des Polizeireviers Haslach mit Schwerpunkt Güterbeförderung und Gefahrgut am vergangenen Dienstag an der B 33, musste erneut eine hohe Beanstandungsquote bei Wohnmobilen und Wohnwagen verzeichnet werden. Im Kontrollzeitraum zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr wurden mehrere Anzeigen wegen unsachgemäßem Umgang mit Gasflaschen gefertigt. In einem Fall wurde die Urlaubsfahrt für längere Zeit unterbrochen, bis der Betroffene im örtlichen Fachhandel die erforderliche Sicherheitsausrüstung beschafft hatte. Neben Nachlässigkeit ist Unwissenheit die häufigste Ursache für die festgestellten Mängel. Um Unannehmlichkeiten auf dem Weg in den Urlaub zu vermeiden, empfiehlt die Polizei sich vor Abfahrt über den sicheren Umgang mit Gasflaschen und der Fahrzeugbeladung bei Automobilclubs oder den technischen Prüfgesellschaft zu informieren.

/hg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell