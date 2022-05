Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Bei Fahrerflucht ertappt

Kuppenheim (ots)

Der Fahrer eines Kleintransporters beschädigte am Donnerstag während eines Wendemanövers in einer Hofeinfahrt eine Mauer und flüchtete im Anschluss. Gegen 16 Uhr fuhr der 61-Jährige in die Sackgasse "Im Mühlengrund" ein, um dort anschließend zu wenden. Als er im Hof eines Grundstückes wendete, blieb er offenbar seitlich an der Mauer hängen und verursachte dabei einen Schaden. Der Fahrer verließ daraufhin unerlaubt die Örtlichkeit. Glücklicherweise konnte der Bewohner des Hauses den Vorgang beobachten und verfolgte den Lenker des Kleintransporters bis zur Nelkenstraße, wo er diesen wieder antraf und zurück zu Unfallstelle brachte. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Transporterfahrer sieht nun einem Ermittlungsverfahren entgegen.

