POL-ST: Tecklenburg, Müllcontainer abgebrannt

Tecklenburg (ots)

Am Sonntag (03.04.) informierte ein Zeuge Polizei und Feuerwehr gegen 02.45 Uhr über den Brand von Müllcontainern am Graf-Adolf-Gymnasium. Bei den Containern handelte es sich augenscheinlich um Papiermülltonnen. Wie diese in Brand geraten sind, ist noch unklar. Die Feuerwehr konnte das Feuer vollständig löschen. Die Mülltonnen wurden durch den Brand zerstört. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

