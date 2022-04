Polizei Steinfurt

POL-ST: Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Lengerich

Lengerich (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 21:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Osnabrücker Straße in Lengerich.

Ein mit drei Personen besetzter Pkw fuhr aus Lengerich kommend in Fahrtrichtung Osnabrück, als der Pkw in Höhe der Einmündung Am Finkenberg im Bereich einer Kurve von der Fahrbahn abkam und sich überschlug.

Die drei Insassen wurden dabei schwer verletzt. Ein lebensgefährlich verletzter Fahrzeuginsasse musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden, er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Münsteraner Krankenhaus geflogen. Die anderen beiden Personen wurden Krankenhäusern in Osnabrück zugeführt.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell