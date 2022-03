POL-ST: Rheine, Ladendiebstahl, Öffentlichkeitsfahndung

Lotte (ots) - Innerhalb von gut drei Stunden hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Steinfurt in Lotte vier Fahrer angehalten, die unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saßen. Die Beamten hatten am Dienstagvormittag (29.03.22) zwischen 08.00 Uhr und 11.15 Uhr an den Straßen Am Botterbusch/Zum ...

mehr