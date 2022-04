POL-ST: Rheine, weißes iPad sichergestellt, Eigentümer gesucht

Steinfurt (ots) - Über die Betrugsmasche "Falscher Polizist ruft an" hat die Kreispolizeibehörde Steinfurt bereits mehrfach berichtet - und entsprechend gewarnt. So konnten immer mehr Menschen für diese Art von Anrufbetrug sensibilisiert werden. Jetzt haben sich Kriminelle eine neue, sehr ähnliche Masche ausgedacht: Anrufer melden sich am Telefon als Mitarbeiter ...

mehr