Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.06.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Roller-Fahrerin kollidiert mit Pkw

Bei einem Unfall am Freitagmorgen in Wertheim wurde die Fahrerin eines Rollers verletzt. Die 62-Jährige befuhr den Mühlenweg in Richtung Bestenheider Landstraße. Aufgrund einer roten Ampel blieb sie stehen. Als sie bei Grün in den Kreuzungsbereich fuhr, kollidierte der Roller mit dem Audi eines 18-Jährigen, der die Kreuzung wohl geradenoch überqueren wollte. Hierdurch wurde die Frau schwerverletzt und ins Krankenhaus gebracht. Es entstnand Sachschaden in unbekannter Höhe. Der Führerschein des Audi-Fahrers wurde sichergestellt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell