POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.06.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hardheim: Plexiglas an Supermarkt beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten mehrere Plexiglasscheiben vor einem Supermarkt in Hardheim. Die Einkaufswagenboxen in der Ferdinand-Müller-Straße wurden durch die Täter eingeschlagen und verkratzt. Dies soll zwischen Mittwoch dem 25.05.2022 gegen 23 Uhr und Donnerstag dem 26.06.2022 gegen 8 Uhr passiert sein. Zeugenhinweise gehen an den Polizeiposten Hardheim unter der Telefonnummer 06283 50540.

Billigheim-Allfeld: Kupferspäne entwendet

Aus einem Container in Billigheim-Allfeld entwendeten Unbekannte Kupferspäne. Zwischen Donnerstag und Freitag klauten die Täter die Späne im Wert von mehreren hundert Euro von einem Gelände in der Neudenauer Straße. Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schefflenz unter der Teleofnnummer 06293 233 zu melden.

Billigheim: Gabelstapler entwendet

Unbekannte entwendeten in Billigheim in der Nacht auf Freitag einen Gabelstapler. Die Täter gelangten zwischen 17.30 Uhr am Donnerstag und 8 Uhr am Freitag in eine Lagerhallte in der Bahnhofstraße. Dort fuhren sie mit mehreren Staplern in der Halle umher und mit einem nach draußen. Dieser wurde im Auerbach Weg, nahe des Gebäudes aufgefunden. Ein Verkehrszeichen und ein Mülleimer wurden dort vermutlich durch das Fahrzeug beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebten, sich unter der Telefonnummer 06293 233 beim Polizeiposten Schefflenz zu melden.

