Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.06.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte zwischen Samstag und Mittwoch mit einem Fahrzeug einen Pkw in Neckarsulm und flüchtete anschließend. Innerhalb dieses Zeitraums touchierte das unbekannte Gefährt den auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Hohenloher Straße abgestellten BMW X1. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Eine weitere Unfallflucht ereignette sich am Freitagmorgen auf einem Supermarktparkplatz in der Rötelstraße. Der oder die Unbekannte prallte vermutlich beim Ausparken gegen den auf dem Kundenparkplatz abgestellten 2er BMW. Auch diese Person kam ihren Verpflichtungen nicht nach und fuhr davon.

Zeugen, die Angaben zu den Unfallfluchten machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Erlenbach: Arbeitsmaschine gestohlen - Zeugen gesucht

Diebe entwendeten zwischen dem 25. Mai und diese Woche Mittwoch eine Arbeitsmaschine im Wert von circa 50.000 Euro in Erlenbach. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zu dem Lagerplatz für Geräte und Maschinen im Heilbronner Weg. Dort machten sie sich über eine Wurzelfräse her und nahmen das Gerät mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Heilbronn: 25.000 Euro Unfallschaden

In der Nacht auf Donnerstag verursachte ein betrunkener 33-Jähriger mit einem Pkw einen Unfall in Heilbronn. Der Mann war mit seinem Opel Mokka in der Karlstraße unterwegs. Gegen 3 Uhr bog er in die Goethestraße ab. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und prallte gegen zwei geparkte Autos. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Unfallursächlich war offenbar die nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit der Alkoholisierung des Fahrers. Ein während der Verkehrsunfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab mehr als 1,2 Promille.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Donnerstag mit einem Fahrzeug einen Pkw in Heilbronn und fuhr anschließend davon. Zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr prallte das unbekannte Fahrzeug gegen den in der Dobrudschastraße abgestellten Audi A4. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Verkehrsunfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Knapp neun Meter großes Graffiti - Zeugen gesucht

Zwischen dem 1. Juni und diese Woche Mittwoch beschmierten Unbekannte eine Brücke in Heilbronn-Böckingen mit Farbe. Die Täter sprühten innerhalb dieses Zeitraums ein knapp neun Meter auf etwas mehr als zwei Meter großes Graffiti an das westliche Betonwiderlager der Peter-Bruckmann-Brücke. Der Schriftzug wurde mit blauer, silberner und orangener Farbe ausgeführt. Zudem wurde ein Stromkasten in der Nähe ebenfalls beschmiert. Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich beim Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer 07131 3896100 zu melden.

Obersulm: Fahrzeug übersehen - Unfall mit schwer Verletzten

Vier verletzte Personen und rund 25.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend bei Obersulm. Gegen 18 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Mercedes GLC die Kreisstraße 2123 zwischen Weiler und Eschenau. An der Einmündung zur Landesstraße 1035 bog er nach links ab und übersah vermutlich den von links herannahenden VW Tiguan einer 42-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge prallten im Einmündungsbereich zusammen. Durch den Unfall wurden der 63-Jährige und die 42-Jährige leicht verletzt. Die beiden Mitfahrer, eine 17-Jährige und ein 2-jähriges Kind, wurden schwer verletzt. Die vier Personen mussten durch den Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden.

