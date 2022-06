Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.06.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken-Schlierstadt: Handgranate aufgefunden

Beim Ausräumen eines alten Gebäudes in Osterburken-Schlierstadt wurden am Donnerstagmorgen eine Pistole und eine Handgranate aufgefunden. Durch Delaborierer des Landeskriminalamts wurde die Handgranate begutachtet und als "unscharf" eingestuft. Diese wird nun vernichtet. Die Pistole wurde an die zuständige Waffenbehörde übergeben.

Mosbach-Neckarelz: Fahrzeug geflüchtet - Wer hat was gesehen?

Nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Mosbach-Neckarelz flüchtete ein Unbekannter und hinterließ einen Schaden von rund 2.000 Euro. Der Fahrer eines VW Passat stellte sein Auto zwischen 12.30 und 13 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelgroßhandels in der Pfalzgraf-Otto-Straße ab. Ein Unbekannter beschädigte vermutlich beim Ausparken den VW und verschwand. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090.

Aglasterhausen: Radlader beschädigt

Ein Radlader wurde am Donnerstagnachmittag in Aglasterhausen durch Unbekannte beschädigt. Das Fahrzeug befand sich zwischen 11.30 Uhr und 13.15 Uhr in der Schützenstraße und wurde mit Steinen beworfen. Hierdurch sprangen die Scheiben. Außerdem füllten die Täter Sand in den Tank des Radladers. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.200 Euro. Zeugenhinweise gehen an den Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262 9177080.

Mosbach: Mädchen bei Unfall leicht verletzt

Beim einem Unfall am Mittwochnachmittag in Mosbach wurde eine 8-Jährige leicht verletzt. Die Fahrerin eines Smart befuhr gegen 14.45 Uhr die Alte Neckarelzer Straße in Richtung Mosbach. Um in die Anton-Gmeinder-Straße einzubiegen, ordnete sie sich links ein und rollte langsam auf die Einmündung zu. Am Fußgängerüberweg vor der Einmündung übersah sie vermutlich die, den Zebrastreifen kreuzende, 8-Jährige mit ihrem Fahrrad. Es kam zum Unfall, bei dem das Mädchen zu Boden fällt und sich leichte Verletzungen zuzog. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

Schefflenz: Unfall mit Verletzten - Vollsperrung

Gegen 8.30 Uhr am Donnerstag ereignete sich in Oberschefflenz ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge kollidierten. Ein 77-jähriger Skoda-Fahrer war auf der Hauptstraße in Richtung Mosbach unterwegs und wollte nach links in die Talstraße abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden BMW. Daraufhin geriet der Skoda ins Schleudern, drehte sich um mehr als 180 Grad nach links und prallte gegen eine Hauswand. Durch herumfliegende Teile wurde außerdem ein Ford beschädigt. Der 77-Jährige und der 47 Jahre alte Fahrer des BMW erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Hauptstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 60.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell