Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.06.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen-Götzingen: Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein junger Mann am Mittwochnachmittag bei einem Arbeitsunfall in Götzingen. Der 25-Jährige war mit Arbeiten an einem Forstschlepper und einem Rungenkorb beschäftigt. Mit einem Kran hob der Arbeiter den 1,5 Tonnen schweren Korb an, um ihn auf Schäden zu kontrollieren. Dabei fiel dieser zu Boden und der 25-Jährige wurde unter ihm eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den schwer verletzten Mann, woraufhin ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus flog.

Höfingen: Rasenmäher gestohlen

Ein Unbekannter entwendete zwischen Samstag, 28. Mai, und Donnerstag, 2. Juni, einen Rasenmäher aus einer Hofeinfahrt in Höfpingen. Innerhalb des Zeitraums nahm der Dieb den grün-weiß-farbenen Mäher der Marke "Viking 448 TC" mit rotem Deckel im Wert von mehreren hundert Euro mit und machte sich aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Rasenmähers geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Hardheim, Telefon 06283 50540, in Verbindung zu setzen.

Walldürn-Rippberg: Schmierfinken unterwegs

Möchtegern Künstler besprühten zwischen Freitag und Montag mehrere Gegenstände in Rippberg. Unter anderem wurden ein silberner Schrottcontainer, ein Traktor-Anhänger und Bäume mit roter Farbe besprüht. Außerdem warfen eventuell dieselben Personen eine Glasscheibe der Eingangstüre zum Bauhof Rippberg ein. Der entstandene Gesamtschaden wird auf zirka 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf die Schmierfinken und Randalierer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282 926660 zu melden.

Schefflenz: Zwei neuwertige Container gestohlen

Vermutlich mit zwei LKW entwendeten Unbekannte zwischen Freitag und Mittwoch zwei Abfallcontainer in Schefflenz. Die neuwertigen Container im Wert von knapp 17.000 Euro waren in dem genannten Zeitraum auf dem Parkplatz "Waidachshof" an der B 292 abgestellt. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, sollten sich beim Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 648770 melden.

Haßmersheim: Unfall im Einmündungsbereich - 28.000 Euro Sachschaden

Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Haßmersheim. Eine 30-Jährige war gegen 8 Uhr mit ihrem Audi auf der Hermann-Wirth-Straße unterwegs und fuhr an die Einmündung zur Theodor-Heuss-Straße heran, um rechts abzubiegen. Hierbei übersah sie offenbar den von rechts heranfahrenden LKW eines 34-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Zum Zeitpunkt der Kollision fuhr der Lkw etwa mittig auf der Straße. Beim dem Unfall wurde die Audi-Fahrerin leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 28.000 Euro.

Mosbach: Fahrzeug davongerollt

5.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagnachmittag in Mosbach, als ein Fahrzeug gegen ein anderes gerollt war. Ein 20-Jähriger stellte seinen Alfa Romeo am Straßenrand der Straße "Im Bremen" ab. Vermutlich weil er die Handbremse nicht richtig angezogen hatte, rollte der PKW, während der junge Mann seine Einkäufe verstauen wollte, davon. Das Gefährt streifte einen Baucontainer und fuhr schließlich gegen einen geparkten Sprinter. Verletzt wurde niemand.

