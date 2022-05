Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hochwertige Fahrzeuge ausgeschlachtet/ Einbrüche in Geschäft und Berufskolleg

Lüdenscheid (ots)

Fahrzeug-Ausschlachter haben sich am Wochenende auf dem Gelände eines Autohauses Im Olpendahl bedient: Sie schlugen bei sechs hochwertigen Fahrzeugen die Scheiben ein und demontierten diverse Fahrzeugteile: darunter Lenkräder, Scheinwerfer, Räder. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Wagen standen auf einem Platz hinter dem Gebäude. Am Montagnachmittag zwischen 15.40 und 15.50 Uhr wurde eine 61-jährige Kundin beim Einkaufen in einem Supermarkt im Stern-Center bestohlen. Sie bemerkte den Diebstahl erst, als sie an der Kasse vergeblich nach ihrer Geldbörse suchte.

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag ein Geschäft an der Wilhelmstraße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam eine Schiebtür und leerten die Kasse.

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag wurde in das Berufskolleg für Technik an der Schumannstraße eingebrochen. Unbekannte hebelten ein Fenster auf, brachen Spinde und eine weitere Tür im Inneren auf. Aus einem Schrank entwendeten sie sechs Lenovo ThinkPads. Außerdem versuchten sie, einen fest an der Wand verbauten Fernseher aus der Halterung zu ziehen. (cris)

