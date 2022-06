Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.06.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Niederstetten: Verkehrszeichen und Briefkasten beschädigt - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagnachmittag in Niederstetten Zeugen. Ein Unbekannter befuhr gegen 14 Uhr mit einem Lkw die Kreisstraße 2855 von Eichhof kommend. Gegenüber der Einfahrt zu einem Hof fuhr er rückwärts in den dortigen Feldweg, vermutlich um zu wenden. Als der Fahrer in Richtung Eichhof weiterfuhr, beschädigte er das neben dem Feldweg stehende Bushaltestellenschild und einen Briefkasten. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Bei dem Fahrzeug handelte es sich wohl um einen Lkw mit ausländischen Kennzeichen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Flüchtenden geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Lauda-Königshofen: Altarbibel gestohlen - Wer hat's gesehen?

Ein Unbekannter entwendete letzte Woche in Lauda-Königshofen eine Bibel. Der Täter begab sich zwischen Sonntag, 29.05.2022, und vergangenem Sonntag während der Öffnungszeiten in die Kirche in der Philipp-Adam-Ulrich-Straße und klaute die auf dem Altartisch ausgelegte Bibel. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09343 62130 beim Polizeiposten Lauda-Königshofen zu melden.

Freudenberg: Katalysatoren gestohlen

Von einem Firmengelände in Freudenberg wurden Anfang dieser Woche Katalysatoren von zwei Fahrzeugen entwendet. Die beiden älteren BMWs standen zwischen Montag gegen 22 Uhr und Mittwoch gegen 11 Uhr auf der Frei- und Ausstellungsfläche eines Gebrauchtwarenhändlers in der Hauptstraße. Der oder die Täter sägten die Katalysatoren aus der Auspuffanlage und verursachten so einen Schaden von rund 2.500 Euro. Hinweise zum Diebstahl gehen an den Polizeiposten Külsheim unter der Telefonnummer 09345 241.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell