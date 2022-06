Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.06.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Autoscheibe eingeschlagen

Ein Unbekannter schlug am Donnerstagnachmittag in Künzelsau die hintere Scheibe eines Opels ein. Die Besitzerin stellte ihr Fahrzeug gegen 14 Uhr im Zollstockweg Höhe des Egerlandweges ab. Als sie gegen 17 Uhr zurückkam entdeckte sie die eingeschlagene Scheibe am hinteren Fenster. Die Höhe des Schadens ist aktuell unbekannt. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400.

Waldenburg: Pkw gerät in Brand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Donnerstag ein Pkw in Waldenburg in Brand. Die Fahrerin parkte ihren Mercedes gegen 17 Uhr auf einer Wiese "Im Weiler" bei Obersteinbach. Dort fing das Fahrzeug Feuer und geriet anschließend in Vollbrand. Die Feuerwehr Waldenburg war mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort und löschte das komplett ausgebrannte Fahrzeug.

Künzelsau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizerevier Künzelsau sucht nach einem Unfall am Mitttwoch in Künzelsau Zeugen. Die Fahrerin eines Mercedes parkte zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr ihr Fahrzeug auf der ersten Ebenen des Parkhauses in der Bergstraße. Nach dem Einkaufen bemerkte sie Schäden an ihrem Fahrzeug, die vermutlich beim Einparken eines anderen Pkws entstanden. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400.

