POL-WES: Moers - Autofahrerin verursacht Unfall und läuft weg

Moers (ots) - In der Zeit von Sonntagabend auf Montagmorgen verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Imbiss an der Moselstraße. Das Lokal liegt im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, die Eingänge zum Haus sowie zum Imbiss liegen direkt nebeneinander. Über den Hof im rückwärtigen Bereich befindet sich ein weiterer Zugang. Die unbekannten Täter verschafften sich durch Hebeln an allen drei Türen ...

