Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) Beschädigtes Auto gesucht (07.12.2021)

Singen (ots)

Nachträglich wurde der Polizei ein Verkehrsunfall mitgeteilt, der sich am Dienstag zwischen 13 Uhr und 14 Uhr in der Rielasinger Straße ereignet hat. Ein 71-jähriger Fahrer eines Ford war in Richtung Ortsausgang unterwegs und touchierte den Seitenspiegel eines am Fahrbahnrad abgestellten weißen Auto. Hierbei könnte es sich um einen Seat mit Konstanzer Kennzeichen handeln. Der Fahrer ging zunächst davon aus, dass er keinen Schaden verursacht hat, ist sich aber im Nachhinein nun nicht mehr sicher und meldete den Unfall bei der Polizei. Der Fahrer oder Halter des geschädigten Autos wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Telefon 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell