Einen Unfall mit insgesamt rund 8.000 Euro Blechschaden verursacht hat eine Autofahrerin am Mittwoch gegen 22 Uhr auf der Dürrheimer Straße. Eine 21-jährige VW Golf Fahrerin reagierte zu spät, als ein vor ihr fahrender 28-Jähriger in einem Land Rover an einer "Roten Ampel" anhielt. Die Frau fuhr auf den Land Rover auf, wobei an ihrem VW Totalschaden entstand. Während der Range Rover fahrbereit blieb, musste ihr Auto ein Abschleppdienst aufladen.

