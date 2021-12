Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei schnappt Ladendieb (08.12.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch gegen 13.30 Uhr einen Mann geschnappt, der kurz zuvor in einem Baumarkt auf der Straße "Neuer Markt" einen Diebstahl begangen hat. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete einen 46-Jährigen, der aus dem Außenbereich des Marktes drei Schneeschaufeln im Gesamtwert von rund 100 Euro nahm und diese, ohne zu bezahlen, direkt in sein in der Nähe abgestelltes Auto lud. Als alarmierte Mitarbeiter ihn zur Rede stellen wollten, flüchtete er zu Fuß. Die Polizei konnte den Mann kurz darauf auf einem nahen gelegenen Gelände einer Tankstelle festhalten. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Diebstahls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell