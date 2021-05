Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Von der Bochumer Straße wurde zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag ein weißer Kleintransporter gestohlen. Der Mercedes Sprinter hat ein BO(chumer)-Kennzeichen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Gladbeck:

Auf der Landstraße in Butendorf wurde in eine Teestube eingebrochen. Die unbekannten Täter drangen durch eine Seitentür ein und brachen dann noch einen Spielautomaten im Gebäude auf. Erbeutet wurde offensichtlich nichts. Der Einbruch ist am Freitagnachmittag aufgefallen, die Tat selbst muss zwischen Dienstagnachmittag (25 Mai) und Freitagmittag passiert sein.

Herten:

Auf der Antoniusstraße sind unbekannte Täter in der Nacht auf Montag, gegen 3.50 Uhr, in eine Parfümerie eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Tür mit einem Stein eingeworfen. Anschließend erbeuteten die Täter mehrere Parfüm-Flaschen und flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

Marl:

Auf der Drewerstraße wurde zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag ein schwarzer Citroen Jumper aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter hatten es offensichtlich auf das Werkzeug im Fahrzeug abgesehen. Gestohlen wurde unter anderem eine Bohrmaschine und ein Winkelschleifer.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell