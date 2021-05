Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Seniorin von mutmaßlichen Trickdieben bestohlen

Recklinghausen (ots)

Auf der Ringstraße waren offensichtlich Triebdiebe unterwegs. Am Freitagmittag klingelte es an der Haustür einer älteren Frau. Eine junge Frau gab vor, mit der Tochter der Seniorin telefonieren zu müssen. Die Marlerin ließ die unbekannte Frau daraufhin ins Haus, wo diese auch augenscheinlich ein Telefongespräch führte. Als die Frau wieder weg war, bemerkte die Seniorin, das ihr Portemonnaie fehlt. Außerdem war die obere Etage durchsucht worden. Es ist deshalb davon auszugehen, dass noch mindestens eine weitere Person unbemerkt ins Haus gekommen ist und nach Diebesgut gesucht hat, während die Seniorin abgelenkt war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde außer der Geldbörse nichts weiter gestohlen. Die tatverdächtige Betrügerin wurde wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,70m, kräftig, schwarze lange Haare, bekleidet mit einem schwarzen Shirt mit silberner Bestickung und einer schwarzen Hose. Außerdem hatte sie eine dunkle/schwarze Pastiktüte dabei. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Um sich vor Trickdieben an der Haustür zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus. - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. - Geben Sie keine Unterschrift für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen. - Wechseln Sie niemals Geld an der Haustür. Sie könnten - beispielsweise durch Falschgeld - betrogen werden.

Im Zweifelsfall rufen Sie die Polizei - unter Tel. 110

