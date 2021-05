Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Motorrad gegen Auto - zwei leicht Verletzte

Recklinghausen (ots)

Ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Castrop-Rauxel fuhr am Samstag (10 Uhr) auf der Ickerner Straße in Richtung Recklinghauser Straße. In Höhe der Einmündung zur Eilertstraße kollidierte er mit einer 40-jährigen Autofahrerin aus Dortmund. Die 40-Jährige stand zuvor am rechten Fahrbahnrand der Ickerner Straße in Fahrtrichtung A2. Sie fuhr von dort in den fließenden Verkehr ein, wendete ihr Fahrzeug und setzte ihre Fahrt unvermittelt in Richtung Recklinghauser Straße fort. Der Motorradfahrer stürzte in Folge des Zusammenstoßes. Beide Beteiligte verletzten sich leicht. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell