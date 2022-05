Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Straßenverkehrsamt: Kripo bittet um Zeugenhinweise

Herne (ots)

Nach einem Einbruch in das Herner Straßenverkehrsamt bittet die Kripo um Zeugenhinweise.

Die Täter hatten am frühen Donnerstagmorgen, 12. Mai, gegen 3 Uhr ein Fenster eingeschlagen und sich so Zugang zu dem Gebäude an der Südstraße verschafft. Sie durchsuchten alle Räume. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Bargeld und Dokumente.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer 02323/950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell