POL-NE: Mutmaßlicher Fahrraddieb gestellt. Die Kripo ermittelt und fragt: Wem gehört das Fahrrad?

Am frühen Sonntagabend (31.10.), gegen 18:20 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei einen verdächtigen Mann, der sich an einem verschlossenen Fahrrad an den Rathausarkaden zu schaffen machte. Der vermeintliche Dieb habe das angekettete Vorderrad abmontiert und den Rest des Drahtesels in seinen PKW geladen.

Durch Beamte der Wache Kaarst konnte der Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung in unmittelbarer Nähe angehalten und kontrolliert werden.

Der 39-jährige Mann aus Mönchengladbach machte widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Rads und konnte keinen Eigentumsnachweis erbringen.

Es besteht der Verdacht, dass der Mann das Fahrrad zuvor entwendet hat.

Die Polizei stellte das Fahrrad sicher und fragt, wer Angaben zu dem rechtmäßigen Eigentümer machen kann.

Es handelt sich um ein MTB der Marke Bulls, Typ Sharptail 1, Farbe grau. Es besitzt ein gefedertes Vorderrad, 29 Zoll Reifen sowie eine 24 Gang - Kettenschaltung (Bild anbei).

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 23 unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen.

