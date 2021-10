Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl einer Handtasche aus Pkw in Berne +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 5. Oktober 2021, in dem Zeitraum von 11:30 Uhr bis 12:10 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines geparkten Pkw in der Engen Straße in Berne beschädigt.

Die Täter entwendeten daraufhin eine auf dem Beifahrersitz befindliche Handtasche. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit unklar.

Mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake, unter der Telefonnummer 04401/935-0, in Verbindung zu setzen.

