BPOLI LUD: Mit dem falschen Pass nach Paris

Görlitz (ots) - Bundespolizisten fiel am Donnerstagnachmittag in der Nähe des Stadtparkes in Görlitz ein Mann mit einer vollgestopften Kunststofftasche auf. Auf Nachfrage teilte der sichtlich nervöse polnische Bürger mit, keinen Ausweis dabei zu haben. Den Ausweis entdeckten die Ordnungshüter kurz darauf in der mitgeführten Tasche. In dieser und zum Teil unter der eigenen Oberbekleidung kamen neben dem Dokument auch elf Flaschen hochwertiges Parfüm, mehrere Paar ...

mehr