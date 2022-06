Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.06.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Wüstenrot (ots)

Wüstenrot: Traktor mit Anhänger von der Straße abgekommen

Am Samstagmittag, um 17.15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Personen, bei welchem ein Traktor mit Anhänger von der Fahrbahn abkam. Hierbei stürzte der Traktor auf die Seite, der mit Erde beladene Anhänger blieb auf seinen Rädern stehen. Auf der Kreisstraße zwischen Neuhütten und Böhringsweiler befuhr das Gespann die dort bergauf führende Strecke mit geringer Geschwindigkeit. Ihm folgten ein Pkw und ein Motorrad. Das Motorrad überholte das Gespann trotz Gegenverkehr. Aufgrund von Ausweichbewegungen des 36-jährigen Gespannfahrers schaukelte sich der Anhänger hoch, so dass der Traktor der Marke New Holland von der Fahrbahn abkam und im Grünstreifen auf der Seite zum Liegen kam. Der Fahrzeuglenker und auch sein 33-jährige Mitfahrer erlitten hierbei leichte Schürfwunden. Vor Ort gestaltete sich die Bergung schwierig. Ein Abschleppunternehmen war mit großem Gerät angefahren. Die Kreisstraße war für die Unfallaufnahme und Bergung längere Zeit einseitig gesperrt. Vom überholenden Motorrad, dem nachfolgenden und auch vom entgegenkommenden Pkw ist bislang nichts bekannt. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinsberg unter 07134/9920 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell