Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.06.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Mehrere Garagentore beschädigt

Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende Garagentore in Heilbronn-Böckingen. Der oder die Täter traten zwischen 19.15 Uhr am Samstag und 11 Uhr am Sonntag gegen drei Tore in der Leonhardstraße, wodurch diese nicht mehr funktionsfähig waren. Bereits vor einer Woche wurden zwei weitere Garagentore beschädigt. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Eppingen: Komplettes Baugerüst gestohlen

Das Polizeirevier Eppingen sucht dringend Zeugen, nachdem am vergangenen Wochenende ein komplettes Baugerüst in Eppingen gestohlen wurde. Die Täter begaben sich vermutlich in der Nacht auf Sonntag zwischen 0 Uhr und 6 Uhr auf den landwirtschaftsbetrieblichen Hof in der Straße "Eichbühlhof" zu einer neu erstellten Baumaschinenhalle. An dieser war ein Baugerüst aufgebaut. Die Unbekannten bauten das Gerüst fachmännisch ab und luden es vermutlich auf einen Lkw, eventuell mit Anhänger. Es entstand Sachschaden von rund 20.000 bis 30.000 Euro. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen von Personen oder Fahrzeugen machen konnten oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Heilbronn: Blitzeranhänger beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte in der Nacht auf Samstag einen in Heilbronn aufgestellten Blitzeranhänger. Das Geschwindigkeitsmessgerät stand gegen 0.30 Uhr in der Mannheimer Straße beim Bildungscampus in Richtung Europaplatz. Ein Zeuge beobachtete, wie eine männliche Person, die schwarz gekleidet war, weiße Turnschuhe und einen schwarzen Rucksack trug, das Gerät mit Graffiti beschmutzte. Hierbei wurde mit goldener Farbe das Sichtfenster besprüht und Schriftzüge auf dem Blitzeranhänger angebracht. Eine Fahndung nach dem Mann, der wahrscheinlich mit einem Fahrrad in Richtung untere Neckarstraße fuhr, verlief negativ. Zeugen die, Hinwiese zu dem Mann oder der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Bad Friedrichshall: Einbruch in Firmengebäude

Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende in eine Firma in Bad Friedrichshall-Kochendorf ein. Der oder die Täter gelangten zwischen 10.30 Uhr am Samstag und 4 Uhr am Montag in das Gebäude in der H.-M.-Schleyer-Straße und durchsuchten das Innere. Ob hierbei auch Gegenstände entwendet wurden, muss noch geklärt werden. Zeugenhinweise gehen an den Polizeiposten Bad Friedrichshall unter der Telefonnummer 07136 98030.

Wüstenrot: Überholvorgang durch Motorrad - Zeugen gesucht

Aufgrund eines Überholvorgangs eines unbekannten Motorradfahrers am Samstagnachmittag bei Wüstenrot, kam ein Traktor mit Anhänger von der Fahrbahn ab. Der 36-jährige Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns befuhr die Kreisstraße 1814. Aufgrund der Ladung und einer leichten Steigung fuhr er sehr langsam. Hinter dem Traktor fuhren zwei Motorräder und ein Pkw. Einer der Motorradfahrer versuchte gegen 15 Uhr das Gespann zu überholen und scherte aus. Hierbei übersah er vermutlich einen entgegenkommenden Audi A3 und brach erst auf Höhe des Traktors den Überholvorgang ab. Um eine Kollision zwischen dem Motorrad und dem Audi zu vermeiden leitete der 36-Jährige eine Vollbremsung ein und kam ins Schlingern. Hierbei kam das Gespann von der Fahrbahn ab, kippte um und kam auf der Seite zum Liegen. Der Motorradfahrer überholte noch während der Gefahrenbremsung und verließ die Unfallörtlichkeit. Der Fahrer und der Mitfahrer des Traktors wurden leicht verletzt und am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Audi-Lenker und ein Zeuge, hielten noch vor Ort an, verließen jedoch vor Eintreffen der Polizei die Örtlichkeit. Diese und weitere Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Kirchardt: Einbruch in Wohnung

Unbekannte begaben sich in der Nacht auf Freitag in eine Wohnung in Kirchardt. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude in der Körnerstraße und durchsuchten zwischen 21.30 Uhr am Donnerstag und 9 Uhr am Freitag die Zimmer. Ob etwas entwendet wurde ist bisher unbekannt. Zeugen, die verdächtigte Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell