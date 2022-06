Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Schwarzer Ford Mustang nach Unfallflucht gesucht

Emmerich (ots)

Am Donnerstag (2. Juni 2022) gegen 18:20 Uhr war eine 19-jährige Radfahrerin aus Emmerich auf dem Geistmarkt in Richtung Hüthum unterwegs. An der Einmündung zur Straße Steintor bog sie nach links ab. Kurz nach dem Abbiegen touchierte laut ihrer Aussage ein von hinten kommendes Auto ihr Hinterrad. Die 19-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der PKW setzte seinen Weg jedoch in Richtung Hüthum fort, ohne anzuhalten. Die junge Frau gibt an, dass es sich bei dem Wagen um einen schwarzen Ford Mustang GT mit deutschem Kennzeichen gehandelt haben soll. Der Fahrer des Autos und eventuelle Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

