Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Schwarzer Mazda 6 beschädigt

Geldern (ots)

Am Dienstag gegen 18:30 Uhr hat der Besitzer eines schwarzen Mazda 6 seinen Wagen auf der Straße Issumer Tor auf Höhe der Hausnummer 30 am Fahrbahnrand abgestellt. Als er am Mittwoch (2. Juni 2022) gegen 07:30 Uhr zu einem Wagen zurückkehrte, stellte er Schäden am linken Außenspiegel und am Kotflügel hinten links fest. Der Verursacher war jedoch geflohen, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei Geldern erbittet daher Zeugenhinweise unter 02823 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell