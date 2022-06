Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.06.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Weikersheim: E-Bikes gestohlen

Zwei E-Bikes sowie ein Ladegerät für E-Bikes entwendeten Unbekannte zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 10.50 Uhr, in Weikersheim. Die Gegenstände waren in einem Fahrradschuppen hinter einem Hotel in der Straße "Marktplatz" abgestellt. Die Täter nahmen die zwei Räder der Marke "Trekking Bike Turbo Vado Specialised", in hellblau in einem Wert von mehreren tausend Euro mit und machten sich aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 in Verbindung setzen.

Bad Mergentheim: Fahrertür zerkratzt

Ein Unbekannter richtete am Wochenende Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an einem Fahrzeug in Bad Mergentheim an. Die Person zerkratzte zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr, die Fahrertür eines in der Marienstraße im Hof eines Privatgeländes abgestellten PKWs. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizei Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 in Verbindung zu setzen.

Creglingen: Vorfahrt genommen

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von zirka 18.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntagvormittag in Creglingen. Ein 59-Jähriger war gegen 11.30 Uhr mit seinem Audi auf der L 1020 in Richtung Rothenburg unterwegs. Als er die Kreuzung Richtung Blumweiler und Böhmweiler geradeaus überqueren wollte, übersah dies vermutlich ein in diesem Moment von rechts mit seinem Nissan heranfahrender 18-Jähriger, sodass die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Fahrer des Audi sowie zwei seiner drei Mitfahrenden wurden leicht verletzt. Der junge Fahrer des Nissans gab bei der Unfallaufnahme an, dass vor dem Audi ein gelbes oder orangenes Fahrzeug nach rechts Richtung Böhmweiler abgebogen sei, weshalb er den die Straße überquerenden Audi nicht sehen konnte. Aufgrund dieser Aussage, sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Weikersheim: Schwer verletzt nach Quad-Unfall

Eine 32-Jährige wurde bei einem Unfall am Freitagabend mit ihrem Quad bei Weikersheim schwer verletzt. Die Frau war gegen 20 Uhr auf der L 2251 unterwegs. Auf Höhe von Elpersheim begann das Quad in einer langgezogenen Kurve zu schlingern. Vermutlich verriss die Frau dann den Lenker des Gefährts und stürzte zu Boden. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Quad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

Lauda-Königshofen: Gegen Baum gefahren

Vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls kam ein 81-Jähriger am Sonntagabend mit seinem Fahrzeug in Lauda-Königshofen von der Fahrbahn ab. Der Senior war gegen 20.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Dr.-Rudolf-Wobser-Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte unterwegs. Auf dieser Strecke kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei dem Aufprall wurden der Fahrer sowie dessen zwei Mitfahrerinnen leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Sachschaden von schätzungsweise 18.000 Euro.

Großrinderfeld: Über Lenker gefallen

Leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer am Samstag bei einem Verkehrsunfall bei Großrinderfeld. Gegen 15.30 Uhr befuhr eine 52-Jährige mit ihrem Renault die Landesstraße 578 von Gerchsheim kommen. Die Frau wollte nach links in die Kreisstraße 2811 abbiegen und übersah dabei offenbar einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 59-Jährige prallte mit seinem Zweirad gegen die Beifahrerseite des abbiegenden PKWs und stürzte dann über sein Lenkrad auf die Fahrbahn. Der Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt zirka 18.000 Euro.

Külsheim: Jagdwilderei - Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde im Jagdrevier Külsheim, Gemarkung Steinfurt, ein Reh von einem Unbekannten erschossen. Die Tatörtlichkeit befindet sich in der Nähe vom Standortübungsplatz der Bundeswehr in Külsheim. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, oder im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich mit dem Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 in Verbindung zu setzen.

Grünsfeld: Unter Drogeneinfluss gefahren

Polizeibeamte der erwischten einen 28-Jährigen, wie dieser vermutlich unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren war. Der Mann wurde mit seinem Fahrzeug auf der Rastanlage ob der Tauber an der A 81 kontrolliert. Die Polizisten nahmen Anzeichen einer Drogenbeeinflussung wahr. Einen Drogenkonsum verneinte der 28-Jährige erst. Später konnten die Beamten jedoch eine geringe Menge Drogen sowie sogenannten "Fake-Urin" bei dem Mann sicherstellen. Er musste daraufhin ins Krankenhaus zur Blutentnahme. Auf ihn kommt jetzt eine entsprechende Anzeige zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell