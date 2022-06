Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.06.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Möckmühl: Fahrer flüchtet mit blauen Kleinwagen

Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der A81 bei Möckmühl flüchtete ein Unfallbeteiligter. Ein Sattelzuglenker fuhr gegen 9 Uhr zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Möckmühl auf dem rechten Fahrstreifen. Der Fahrer eines blauen Pkw überholte den Lkw auf dem linken Fahrstreifen, kam dabei nach rechts ab und kollidierte seitlich mit dem Sattelzug. Beide Beteiligten hielten zunächst auf dem Standstreifen und redeten. Der Fahrer des kleinen, blauen Pkws, der auf circa 35 Jahre geschätzt wird und eine Glatze, eine kurze Hose sowie ein helles T-Shirt trug, fuhr dann weiter, ohne seine Personalien anzugeben oder sich bei der Polizei zu melden. Am Pkw wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite zerkratzt und der rechte Außenspiegel abgerissen. An der Sattelzugmaschine entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Ittlingen: Zwei Personen mit Kraftrad gestürzt

Am frühen Dienstagmorgen wurden zwei Personen bei einem Unfall verletzt. Ein 16 Jahre alter Kraftradfahrer befuhr gemeinsam mit seiner Mitfahrerin gegen 1.45 Uhr die K 2147 in Richtung Hilsbach. In einer Rechtskurve kamen die beiden, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und fuhren in den Acker. Beide wurde leicht verletzt. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Heilbronn: Mit Messer bedroht

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern am Montagabend in Heilbronn drohte der eine dem anderen mit einem Messer und leistete Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Die Männer gerieten gegen 19.30 Uhr am Marktplatz in Streit. Im weiteren Verlauf zog der 15-Jährige ein Messer heraus und machte Stichbewegungen in Richtung des 20-Jährigen. Als die Polizei erschien, flüchtete der 15-Jährige. Er konnte nach kurzer Zeit durch eine Streife festgenommen werden. Hierbei wehrte er sich, versuchte sich loszureißen und trat in Richtung der Beamten. Da er diese verfehlte wurde niemand verletzt. Der Jugendliche muss nun mit einer Anzeige rechnen. Gegen 22.45 Uhr kam es zwischen den Parteien erneut zu einer Auseinandersetzung, die entsprechend angezeigt wird.

Neckarsulm: 10.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Auf einem Schaden von rund 10.000 Euro bleibt der Besitzer eines BMW sitzen, wenn sich der Verursacher eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag in Neckarsulm nicht findet. Der Unbekannte beschädigte zwischen 13.30 und 14.30 Uhr den auf dem öffentlichen Parkplatz in der Amorbacher Straße abgestellten Pkw und flüchtete. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710.

Möckmühl-Ruchsen: Bienenvölker gestohlen

Unbekannte entwendeten zwischen 01. Juni 2022 und Freitag in Möckmühl-Ruchsen zehn Bienenvölker samt Beute und Honig. Die Täter begaben sich zum Gewann Seeklinge und stahlen dort die Bienen. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Tat in den frühen Abendstunden ereignete. Durch Zeugen wurde des Öfteren ein weißer Kleintransporter in den nahegelegenen Feldwegen gesehen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Möckmühl unter der Telefonnummer 06298 92000 zu melden.

