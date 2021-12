Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Autofahrer kommen wegen Glätte von der Straße ab

Schramberg (ots)

Für die Straßenverhältnisse deutlich zu schnell unterwegs war am frühen Mittwochmorgen ein Mitsubishi-Fahrer im Bernecktal. Der 35-Jährige kam aus Richtung Tennenbronn bei glatter Straße in einer Linkskurve von der Straße ab. Nachdem er einen Leitpfosten gerammt hatte, steuerte er seinen Kleinwagen zurück auf die Straße und brachte mit einer Vollbremsung sein Auto vor einem entgegenkommenden Streifenwagen der Schramberger Polizei noch rechtzeitig zum Stehen. Der Schaden an seinem Auto war gering, aber er muss nun aber mit einer Anzeige rechnen. Fast um die gleiche Zeit gegen 5 Uhr geriet 32-jähriger Skoda-Fahrer auf der Kreisstraße zwischen Tennenbronn und Hardt nach links von der Straße ab. Sein Auto streifte die Leitplanke und wurde erheblich beschädigt. Grund war offenbar eine eisglatte Stelle auf der Straße. Zwei Stunden später passierte ähnliches einer 50 Jahre alten Seat-Fahrerin zwischen dem Sulgen und Seedorf. Auch sie kam mit ihrem Kleinwagen wegen Glätte von der Straße ab und landete im Graben. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand. Die Polizei appelliert, gerade in Waldstücken und Tälern wegen der Gefahr überfrierender Nässe besonders vorsichtig zu fahren.

