Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Straße besprüht - Unfallflucht - Glück im Unglück - Gerade nochmal gutgegangen - Tätliche Auseinandersetzung - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Straße besprüht

Eine Zeugin verständigte am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr die Polizei, nachdem sie vier Personen beobachtet hatte, welche vor dem Rathaus Graffiti auf den Boden sprühten. Tatsächlich konnten Beamte des Aalener Polizeireviers im Rahmen einer Fahndung im Bereich der Bohlschule vier Personen im Alter zwischen 18 und 26 antreffen, die gerade dabei waren, politische Statements mit Hilfe einer Schablone aufzusprühen. Bei der Überprüfung gaben die vier an, dass es sich um eine politische Aktion handelt, die jedoch nicht genehmigt ist. Im kompletten Innenstadtbereich konnten zahlreiche aufgesprühte Sprüche festgestellt werden. Da es sich bei der Farbe um Sprühkreide handelte, die relativ leicht zu entfernen war, durften die vier sich sofort an die Arbeit machen und ihre Graffitis wieder entfernen.

Westhausen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte am Donnerstagabend zwischen 18.30 und 19 Uhr einen Sachschaden von rund 3000 Euro, als er einen Audi beschädigte, der auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Doktor-Rudolf-Schieber-Straße abgestellt war. Bei dem Verursacherfahrzeug muss es sich den Spuren nach um ein höheres Fahrzeug (Sprinter o.ä.) handeln. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Westhausen: Glück im Unglück

Glücklicherweise unverletzt überstand ein 21-Jähriger am Donnerstagnachmittag einen von ihm verursachten Verkehrsunfall. Auf der Landesstraße 1029 zwischen Röhlingen und Aalen überholte er mit seinem Ford Focus einen Traktor samt Anhänger und übersah hierbei, dass an dem landwirtschaftlichen Gespann der linke Blinker gesetzt war und dieser im Begriff war, nach links abzubiegen. Der 21-Jährige fuhr mit seinem Fahrzeug nahezu vollständig unter den Anhänger des Traktors, wobei das Dach seines Pkw komplett "abrasiert" wurde. An dem Ford entstand dabei Totalschaden.

Aalen-Wasseralfingen: 6-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Radfahrer wurde ein 6-Jähriger am Donnerstagnachmittag leicht verletzt. Der Junge befuhr mit seinem Tretroller gegen 15.50 Uhr den Fußgängerweg der Wilhelmstraße, der rechts neben dem Radweg verläuft. Als er mit seinem Roller auf den Radweg zog, wurde er von einem 62-jährigen Radfahrer gestreift, der seinerseits den 6-Jährigen überholen wollte. Obwohl der Radler noch eine Vollbremsung einleitete, konnte er den Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern. Der 6-Jährige wurde vor Ort von der Besatzung eines Krankenwagens versorgt und dann von diesem nach Hause gefahren.

Ellwangen: 5000 Euro Schaden bei Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3318 zwischen Killingen und Lippach erfasste ein 26-Jähriger am Freitagmorgen kurz vor 4 Uhr mit seinem Ford Focus ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Neuler: Aufgefahren

Wegen einer die Fahrbahn querenden Katze bremste ein 43-Jähriger seinen BMW Kombi auf der Kreisstraße 3333 zwischen Neuler und der Schrezheimer Kapelle ab. Eine 22-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW Golf auf. Bei dem Unfall, der sich am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Ellwangen: Unfall im Begegnungsverkehr

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ereignete. Auf der Kreisstraße 3228 zwischen Kalkhöfe und Schönau kam ein 21-Jähriger mit seinem Fahrzeug zu weit nach links, wo er gegen den Seat einer 27-Jährigen prallte. Beide Fahrzeuglenker erlitten leichte Verletzungen; an beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Ellwangen: Gerade nochmal gutgegangen

Über Notruf teilte ein Mann der Polizei am Donnerstagmittag mit, dass er mit seinem Segelflugzeug wegen fehlender Aufwinde auf einem Feld zwischen Halheim und Pfahlheim landen musste. Der Segelflieger blieb unverletzt; weder am Flugzeug noch im Gelände entstand Sachschaden.

Schwäbisch Gmünd: Tätliche Auseinandersetzung

Gegen 21.30 Uhr am Donnerstagabend kam es in der Szekesfehervarer Straße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf es wohl auch Verletzte gab. Ein 24-Jähriger war offenbar mit seinem Roller auf einen 36-Jährigen zugefahren, der sich zusammen mit einem weiteren Mann auf dem Gehweg vor einem Laden aufhielt. Erst kurz vor den beiden Personen bremste der 24-Jährige sein Fahrzeug ab. Anschließend kam es wohl zunächst zu einem verbalen Streitgespräch, welches in gegenseitigen Tätlichkeiten endete. Einem 30-Jährigen, der die Streithähne trennen wollte, schlug der 24-Jährige seinen Sturzhelm gegen den Kopf. Zu dieser Zeit hatten Zeugen jedoch die Polizei bereits verständigt, welche kurz darauf vor Ort eintraf. Während der polizeilichen Aufnahme gab der 24-Jährige an, dass ihm sein Geldbeutel gestohlen worden sei; der mutmaßliche Täter seinerseits erklärte, dass er die Geldbörse auf dem Boden liegend gefunden habe und sie sicherheitshalber an sich genommen habe. Der Geldbeutel wurde vor Ort samt Inhalt an die Polizeibeamten übergeben. Alle Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Da sich während der polizeilichen Maßnahmen mehrere Familienmitglieder einfanden, waren mehrere Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, wurde der 24-Jährige mit zur Dienststelle genommen, zudem wurde in einem Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt, nachdem der Verdacht bestand, dass er mit dem Roller unter Alkoholbeeinflussung fuhr. Bei der Durchsuchung des 24-Jährigen wurden zudem noch drei falsche Geldscheine aufgefunden und sichergestellt. Weitere Ermittlungen in dieser Sache werden vom Kriminalkommissariat Aalen durchgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell